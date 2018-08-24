Германия готова способствовать созданию благоприятной для урегулирования нагорно-карабахского конфликта атмосферы.

Как сообщает армянские СМИ, об этом заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель на пресс-конференции в Ереване.

Канцлер напомнила, что Германия является членом МГ ОБСЕ.

«Мы (на встрече с премьер-министром Армении) говорили о том, что было бы хорошо решить конфликт. Но важно решить в хорошей атмосфере. Германия готова содействовать в этом», — подчеркнула Меркель.

По ее словам, без переговоров конфликт не решить, и необходимо приложить все усилия для урегулирования конфликта.

Minval.az