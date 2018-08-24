В рамках подготовки к новому учебному году продолжается ремонт и строительство общеобразовательных учебных заведений.

Как сообщили Report в министерстве образования, на данный момент в различных регионах страны ведется строительство 34 новых школьных зданий, а в 22 учебных заведениях — ремонтно-восстановительные работы.

В информации также отмечается, что в 2018 году на территории республики сдадут 137 учебных заведений модульного типа: «В целом, работы проводятся в 193 объектах, включая Баку и 54 районов страны».

Minval.az