Решением суда арестованы лица, которые 30 марта 2018 незаконно охотились на джейранов на территории Ширванского национального парка и умышленно стреляли в участкового инспектора национального парка.

По информации пресс-службв министерства экологии и природных ресурсов, за незаконную охоту и умышленную стрельбу из охотничьего ружья в сотрудника Ширванского национального парка, Рахиль Агаев приговорен к 15 годам тюрьмы с условием отбывания наказания в исправительной колонии строгого режима, Эльвин Исрафилов — к 2 годам лишения свободы, с условием отбывания наказания в исправительной колонии общего режима.

За ущерб, нанесенный природе в результате незаконной охоты, во время которой был убит один джейран, браконьеры оштрафованы на 1650 манатов.

Minval.az