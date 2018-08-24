«Никаких изменений цен на школьные формы нет и рост цен не предусматривается».

Об этом заявил Report начальник отдела продаж Бакинского швейного дома (БШД — BTE) Этибар Азимов.

Начальник отдела отметил, что предусмотренная для учащихся I-VI классов школьная форма размеров 26-44 стоит 40 манатов, размеры больше стоят 46 манатов:

«В Бакинском швейном доме также шьются школьные рубашки. Все рубашки размеров 26-54 стоят 8 манатов. Хлопковые ткани для шитья рубашек поставляются из Турции. Школьные жилеты вне зависимости от размеров стоят 8 манатов. Мы даем не менее одного года гарантии на качество одежды».

По словам Э.Азимова продажи школьной формы осуществляются круглый год:

«Плотности в связи с продажей пока не наблюдается. Потому что родители начинают покупать школьную форму за несколько дней до начала занятий. Обращаюсь к ним, пусть приходят покупать школьную форму вовремя, чтобы потом не стоять в длинных очередях».

Начальник отдела продаж отметил, что все еще в продаже встречаются несертифицированные поддельные школьные формы, завезенные из других стран: «Наряду с тем, что эти формы шьются в подвалах, к ним еще и пришивают эмблему BTE».

Представитель Бакинского швейного дома обратился к родителям, подчеркнув, что не имеющая никаких сертификатов гигиены школьная форма вызывает у детей аллергию, различные сыпи, нервное расстройство: «Разница в цене между этими формами, продающимися на стороне, и нашими школьными формами составляет всего 5 манатов».

Minval.az