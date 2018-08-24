“На сегодняшний день, таких заявлений в секретариат ОДКБ по подобному вопросу не поступало”, — сообщил армянским СМИ пресс-секретарь ОДКБ Влатимир Зайнетдинов, комментируя информацию азербайджанских СМИ о том, будто готовится почва для вступления Азербайджана в военный альянс.

Накануне стало известно, что при Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) учреждается представительство со статусом наблюдателя и партнера.

«16 – 17 августа 2018 года в Москве в Секретариате ОДКБ проведены консультации представителей заинтересованных министерств и ведомств государств – членов ОДКБ по согласованию пакета документов о правовом оформлении статусов Наблюдателя при ОДКБ и Партнера ОДКБ.

По итогам рассмотрения проектов соответствующих документов принято решение считать их согласованными и представить на рассмотрение Постоянного совета ОДКБ с целью принятия решения об их внесении на рассмотрение предстоящих совместного заседания СМИД, СМО, КССБ ОДКБ и сессии СКБ ОДКБ», — отмечалось в релизе организации.

Minval.az