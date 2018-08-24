За годы независимости Беларусь и Азербайджан наторговали оружием на сумму, превышающую полмиллиарда долларов. Вот и сейчас в Минске с официальным визитом находится представительная военная делегация из Баку во главе с начальником генштаба генерал-полковником Неджмеддином Садыковым. Об этом пишет «Sputnik Беларусь».

Азербайджан за последние десятилетия стал надежным партнером и основным потребителем белорусской военной техники, отмечает агентство.

«Серьезным прорывом стали поставки белорусской ракетной системы залпового огня «Полонез». Причем технику принимал в военной части лично президент Азербайджана Ильхам Алиев.

Стоит отметить, что азербайджанские военные получили уже усовершенствованный вариант белорусского комплекса, который осенью прошлого года был испытан на полигоне в Гомельской области», — пишет агентство.

Только согласно открытым данным в период с 2002 по 2012 год Минск поставил азербайджанским военным 153 танка Т-72, 120 буксируемых артиллерийских систем Д-30 калибра 122 миллиметра, 12 самоходных артиллерийских установок 2С7 «Пион» калибра 203 миллиметра, 60 колесных бронетранспортеров БТР-70 и 11 штурмовиков Су-25.

«Баку стал приоритетным партнером в деле поставок оружия в силу того, что в тот период был, пожалуй, самым платежеспособным клиентом из всех. С африканскими странами отношения складывались не так гладко, и даже условно «богатый» Судан не очень охотно платил за самолеты и подготовку своих специалистов.

При этом отношения военных двух стран не ограничивались просто покупкой советской техники. Белорусские предприятия оборонного комплекса активно модернизировали стоявшие на вооружении Азербайджана ЗРК С-125M «Печора» и 9K33M3 «Oсa-AKM», разработанные еще в советское время. Также белорусский ВПК модернизировал специально для азербайджанской армии ЗРК «Бук-МБ».

В общей сложности за десять лет плодотворного сотрудничества белорусская сторона, по некоторым данным, выручила больше 500 миллионов долларов. Поставки РСЗО «Полонез», возможно, ознаменуют собой новый этап военно-технического сотрудничества Баку и Минска. Вероятно, договариваться о новых сделках и прибыл глава генштаба Азербайджана в Беларусь», — резюмирует «Sputnik Беларусь».

Minval.az