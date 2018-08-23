Азербайджанские паломники, совершив все надлежащие обряда хаджа, получили религиозный титул гаджи.

Как сообщает Report, сегодня они вернулись в Мекку, совершив последние обряды хаджа. Таким образом, выполнение всех обрядов священного паломничества завершено.

В Мекке азербайджанские гаджи останутся три дня, а затем отправятся в Медину. Пробыв там еще три дня, 1 сентября они вернутся на родину. Со второй половины 1 сентября до 5 сентября будут прибывать по два рейса с азербайджанскими паломниками на борту.

Напомним, что квота, выделенная Азербайджану, составила 1440 человек, стоимость для каждого паломника определена в размере 4150 долларов. Как и в прошлом году, лица, совершающие хадж повторно, доплатили 535 долларов.

Minval.az