Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на завтра.

Согласно сообщению Национального департамента гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов, 24 августа в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно, без осадков. Ветер северный, умеренный. Днем температура воздуха составит 28-33 градуса тепла, ночью — 19-23 градуса тепла.

На северных пляжах Абшерона (Сумгайыт, Новханы, Пиршаги, Нардаран, Бильгя, Загульба) температура морской воды составит 23-24 градуса тепла. Ветер северный, умеренный.

На южных пляжах (Тюркан, Говсаны, Сахиль, Шихово) вода прогреется до 24-25 градусов. Ветер северный, умеренный.

В Нахчыванской Автономной Республике будет, преимущественно, без осадков. Ветер западный. Температура воздуха днем составит 31-36 градусов тепла, ночью 16-21 градус тепла.

В Верхнем Карабахе: Ханкенди-Шуша, Ходжалы-Ходжавенд, Губадлы-Зангилан-Лачын-Кельбаджар-Дашкесан-Гедабейском районах будет, преимущественно, без осадков. Однако утром местами возможны дожди и грозы. Ветер западный, местами с усилением. Температура воздуха днем составит 19-24 градуса тепла, ночью 11-16 градусов тепла.

В Газах-Гянджинском, Геранбойском, Тертер-Агдам-Физули-Джебраильском районах синоптики прогнозируют днем 29-34 градуса тепла, ночью 19-24 градуса тепла. Ветер западный, местами с усилением.

В Балакен-Загатала-Гах-Шеки-Огуз-Габалинском, Исмаиллы-Агсу-Шемаха-Сиязань-Шабран-Хызы-Губа-Гусар-Хачмазском районах преимущественно без осадков. Однако в первой половине дня местами возможны дожди и грозы, туман. Ветер западный. Температура воздуха днем составит 27-32 градуса тепла, ночью 15-20 градусов тепла, в горах днем 17-22, ночью 10-15 градусов тепла.

В Центральном Аране: Агдаш-Мингячевир-Евлах-Гёйчай-Кюрдамир-Имишли-Агджабеди-Бейлаган-Сабирабад-Билясувар-Саатлы-Ширван-Гаджигабул-Сальян-Нефтчалинском районах будет, преимущественно, без осадков. Ветер западный, местами с усилением. Температура воздуха днем составит 31-36 градусов тепла, ночью 19-24 градуса тепла.

В Масаллы-Лянкяран-Астара-Лерик и Ярдымлинском районах преимущественно без осадков, однако в первой половине дня в некоторых местах ожидаются грозы, дожди. Ветер восточный. Температура воздуха составит днем 20-25 градусов тепла, ночью 12-17 градусов тепла.

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