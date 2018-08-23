В Бишкеке прошел тренинг по подготовке совместного антитеррористического учения компетентных органов государств Содружества «Иссык-Куль — Антитеррор — 2018», передает ТАСС.

В треннинге приняли участие представители спецслужб Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Киргизии, России, Таджикистана и Узбекистана.

В ходе тренинга отработаны алгоритмы межгосударственного и межведомственного взаимодействия при проведении мероприятий по выявлению и пресечению деятельности спящих ячеек международных террористических организаций.

Первый этап антитеррористического учения пройдет в сентябре на территории семи государств Содружества. Заключительный этап состоится на территории Киргизии.

Minval.az