Как уже сообщалось ранее, жители села Сарыджалы Агджабединского района — преподаватель математики Керем Сулейманов и его дочь Наргиз приняты в Бакинский государственный университет на специальность «учитель информатики». Экзамены отец с дочерью сдавали в соседних классах одной школы.

Об этом в интервью Xəzərxəbər сказала Наргиз Сулейманова.

По результатам экзаментов по первой группе специальностей Керем Сулейманов набрал 537 баллов, а Наргиз – 413 баллов.

Ранее Керем Сулейманов тоже сдавал экзамены, но в виду того, что поступал на платные отделения вузов, то не получал образования.

На этот раз отец вместе с дочерью также поступили на платное отделение, поэтому отец, получать второе образование скорее всего уже не будет.

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