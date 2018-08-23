Сегодня исполняется 25 лет со дня оккупации вооруженными силами Армении Физулинского и Джебраильского районов Азербайджана

23 августа 1993 года 51 село и районный центр Физули были захвачены армянами, более 55 тысяч жителей вынуждены были покинуть родные земли. Физулинский район охватывает территорию от юго-восточных склонов Карабахского горного хребта до реки Араз, граничит с Джебраильским, Агджебединским, Бейлаганским районами и с Ираном по реке Араз.

Территория Физулинского района составляет 1386 кв. км, население — приблизительно 105 тысяч человек. На территории района, освобожденной от оккупации, расположены 13 поселков и 20 сел. В двенадцати поселках, построенных после освобождения, размещены семьи вынужденных переселенцев.

С 1988 года Физулинский район регулярно подвергается нападениям армян. В результате оккупации более 1100 физулинцев стали шехидами, 113 попали в плен, 1450 человек стали инвалидами.

Оперативный центр, осуществляющий контроль за разрушительным влиянием оккупации на окружающую среду и природные ресурсы Азербайджана при министерстве экологии и природных ресурсов выявил факты уничтожения армянами природных ресурсов на территории Физулинского района в период оккупации. В селе Довлатйярлы вырублены практически все деревья, уничтожены зеленые насаждения вдоль дорог в селах Гочахмедли и Яглывянд.

В результате захвата Джебраильского района, территория которого составляет 1050 кв. км, в зоне оккупации остались 72 общеобразовательные школы, восемь больниц, пять мечетей, два музея, 129 исторических памятников, 149 очагов культуры.

61 100 вынужденных переселенцев из Джебраила расселены в более чем 2000 населенных пунктов в 58 районах страны.

Minval.az