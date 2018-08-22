В понедельник вечером в посёлке Шушары Пушкинского района Петербурга сотрудники полиции задержали 42-летнего гражданина Азербайджана.

Как сообщил российскому интернет-порталу 78.ru источник в правоохранительных органах, во время досмотра его автомобиля марки Ford Focus было обнаружено 973,9 грамма гашиша.

Отмечается, что операция по задержанию проводилась совместно с наркополицейскими Дагестана, в ней был также привлечён спецназ «Гром».

Как сообщили в ГУ МВД России, возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30, части 4 статьи 228.1 УК России («Покушение на незаконный сбыт наркотических веществ»). Подозреваемый задержан в порядке статьи 91 УПК России.

Minval.az