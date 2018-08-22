Bо втором квартале этого года Азербайджан закупил в Турции 995,45 килограмм золота. Кто закупил около одной тонны золота в прочих полуобработанных формах (прутки, проволока и профили; пластины, листы и полосы толщиной более 0,15 мм) на общую сумму 40,6 млн. долларов США — не известно, пишет Туран.

По данным Государственного таможенного комитета, в этом году Азербайджан экспортировал в Швейцарию 1438,04 кг золота в прочих необработанных формах, неиспользуемое для чеканки монет. Объем экспорта — 60 млн. 713 тыс. долларов США. B первой половине 2017 года было экспортировано в эту страну 1247,48 кг золота ($50,9 млн.), неиспользуемого для чеканки монет и 355,35 кг золота ($13,9 млн.), используемого для чеканки монет.

B этом году доходы Азербайджана от экспорта золота снизились по сравнению с первой половиной 2017 года на 6,5%. Производителями и экспортерами золота в Азербайджане являются компании Anglo-Asian Mining Company (Британия) и государственное ЗАО AzerGold.

Bсего в 2017 году доходы Азербайджана от экспорта золота (3360,59 кг) составили $139,3 млн.

Minval.az