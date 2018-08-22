Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на 23 августа.

Согласно сообщению Национального департамента гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов, 23 августа в Баку и на Абшеронском полуострове прогнозируется переменная облачность, временами пасмурно, в основном, без осадков. Утром в отдельных частях полуострова возможны дожди и грозы. Будет преобладать северо-восточный ветер, который ближе к вечеру перейдет в умеренный северо-западный ветер.

Ночью температура воздуха на Абшеронском полуострове составит 19-22, днем 27-32 градусов тепла, в Баку ночью ожидается 20-22, днем 29-31 градусов тепла.

Атмосферное давление повысится составит 758 мм ртутного столба. Относительная влажность ночью составит 65-75%, днем 40-50%.

На северных пляжах Абшерона (Сумгайыт, Новханы, Пиршаги, Нардаран, Бильгя, Загульба) будет преобладать северо-восточный ветер, который днем перейдет в северо-западный ветер. Температура морской воды составит 23-24 градуса тепла.

На южных пляжах (Тюркан, Говсаны, Сахиль, Шихово) будет преобладать северо-восточный ветер, который днем перейдет в северо-западный ветер. Температура морской воды составит 24-25 градусов тепла.

В районах Азербайджана завтра местами ожидаются грозы и дожди. Днем в большинстве районов преимущественно без осадков. Скорость западного ветра будет местами усиливаться.

Ночью температура воздуха составит 18-23, днем 30-35 градусов тепла, в горах ночью ожидается 10-15, днем 18-23 градуса тепла.

Minval.az