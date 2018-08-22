По инициативе Первого вице-президента Азербайджана, президента Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиевой малообеспеченным семьям по случаю праздника Гурбан раздаются праздничные паи.

Как передает Тренд, об этом сообщает Фонд Гейдара Алиева в среду.

Проект охватывает все семьи, которые получают адресную социальную помощь. С этой целью на предприятиях по разделке мяса были подготовлены и упакованы праздничные паи. Праздничные паи раздаются при поддержке министерства труда и социальной защиты населения 51 157 семьям в регионах страны и районах Баку, которые получают адресную социальную помощь, жителей поздравляют с праздником. Праздничные паи будут раздаваться до 23 августа.

Minval.az