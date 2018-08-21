Президент Азербайджана Ильхам Алиев распорядился о выделении Госагентству «Азербайджанские автомобильные дороги» (ГААД) из госбюджета 4,1 млн манатов на строительство автодороги в Гусарском районе.

Соответствующее распоряжение И.Алиева опубликовано во вторник на сайте главы государства.

Автодорога Кохне Худат-Хезре соединит 21 населенный пункт, в которых проживают 22 тыс. человек.

Средства на строительство автодороги будут выделены в рамках государственных капвложений, предусмотренных в госбюджете на 2018 год.

Minval.az