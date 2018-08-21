Станция метро «Хатаи» закрывается на ремонт. Об этом Sputnik Азербайджан сообщил глава пресс-службы ЗАО «Бакинский метрополитен» Бахтияр Мамедов.

Он отметил, что на станции планируется заменить три старых эскалатора на четыре новых: «До сих пор ремонтные работы на станции проводились поэтапно, поэтому она была открыта для пассажиров».

По словам Мамедова, ремонтные работы начнутся во второй половине сентября.

«Шах Исмаил Хатаи» — это конечная станция второй (зелёной) линии Бакинского метрополитена, расположенная на автономном участке. Станция названа в честь первого шаха Ирана из тюркской династии Сефевидов и классика азербайджанской поэзии Шаха Исмаила Сефеви.

Minval.az