Благодаря уверенным шагам, предпринимаемым Верховным главнокомандующим Ильхамом Алиевым, оборонная мощь Азербайджана достигла уровня, вызывающего гордость.

Об этом говорится в поздравлении министра обороны Азербайджана генерал-полковника Закира Гасанова личному составу азербайджанской армии по случаю праздника Гурбан, говорится во вторник в сообщении минобороны.

В поздравлении отмечается, что идея азербайджанства общенационального лидера Гейдара Алиева и проводимая им на протяжении всего периода руководства политика государственного строительства, служили сохранению традиций страны, исламских и человеческих ценностей.

«В результате успешной политики, продолжаемой сегодня достойным наследником великого лидера президентом Ильхамом Алиевым, еще больше укрепились экономические устои нашей государственности. Азербайджан достиг больших успехов в процессе построения демократического государства, наша страна прославилась во всем мире, как государство, относящееся с уважением к исламским и человеческим, национально-духовным ценностям, как гуманистическое, толерантное государство», — говорится в поздравлении министра.

Было отмечено, что благодаря уверенным шагам, предпринятым Верховным главнокомандующим Ильхамом Алиевым, оборонная мощь Азербайджана достигла уровня, вызывающего гордость.

«Освобождение части наших территорий от вражеской оккупации в результате контратакующих операций в апреле 2016 года в Нагорном Карабахе, в мае текущего года в Нахчыване и проведение великолепного военного парада в связи с 100-летним юбилеем азербайджанской армии – наглядный пример этой мощи», — отмечается в поздравлении.

Министр выразил уверенность в том, что личный состав, который и в дальнейшем будет привержен Конституции Азербайджана, Военной клятве и уставу, еще больше усилит свою морально-психологическую подготовку и будет готов к боям в любой момент.

Minval.az