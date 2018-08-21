Германия выражает сожаление в связи с отказом властей Азербайджана во въезде депутату Бундестага Альберту Вайлеру, который собирался сопровождать канцлера ФРГ Ангелу Меркель в ходе визита в страны Кавказа. Об этом заявил официальный представитель правительства Германии Штеффен Зайберт, передает агентство Sputnik.

Накануне стало известно, что МИД Азербайджана за посещение оккупированных азербайджанских земель включил в перечень персон нон-грата и отказал во въезде депутату Бундестага Германии Альберту Вайлеру. «Депутат Бундестага Германии Альберт Вайлер был включен в список нежелательных персон за незаконное посещение оккупированных земель Азербайджана определенное время тому назад. Данный депутат незаконно посещал оккупированные территории Азербайджана. И в соответствии с законами Азербайджанской Республики, был включен в список «персон нон грата». Уважение к законам страны и ее территориальной целостности является обязательным. Наша позиция конструктивна. И практика показывает, что в случае принесения извинений за неуважение суверенитета и территориальной целостности Азербайджана, данные лица могут быть исключены из вышеуказанного списка”, — заявил руководитель пресс-службы МИД Азербайджана Хикмет Гаджиев.

«Позиция азербайджанских властей вызывает сожаление и не способствует диалогу вокруг Нагорного Карабаха», — сказал Зайберт.

По его словам, депутат будет сопровождать канцлера только в Грузию и Армению. «Канцлер вчера говорила с ним, она ценит его активную работу в регионе», — добавил он.

Немецкое издание Bild ранее сообщило, что 52-летий Альберт Вайлер является представителем Христианско-демократического союза, в частности, парламентской группы по сотрудничеству со странами Закавказья. Он входил в список членов делегации германского правительства и осуществил два визита в оккупированный Карабах — в 2014 и 2016 годах.

По данным издания, МИД Германии на протяжении всего 20 августа контактировал с посольством Азербайджана и тщетно пытался уладить ситуацию с визой для Вайлера.

Minval.az