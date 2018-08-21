22 августа в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, без осадков. Северо-восточный ветер днем перейдет в юго-восточный ветер.

Как сообщили в Национальном департаменте гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов, ночью температура воздуха на Абшеронском полуострове составит 18-23, днем 25-30 градусов тепла, в Баку ночью ожидается 20-22, днем 28-30 градусов тепла.

Атмосферное давление будет в пределах нормы — 759 мм ртутного столба, относительная влажность ночью составит 60-70, днем 40-45%.

На северных пляжах Абшерона (Сумгайыт, Новханы, Пиршаги, Нардаран, Бильгя, Загульба) 22 августа температура морской воды составит 23-24 градуса тепла, на южных пляжах (Тюркан, Говсаны, Сахиль, Шихово) температура воды составит 24-25 градусов тепла. Северо-восточный ветер днем перейдет в юго-восточный ветер. По этой причине на пляжах будут благоприятные погодные условия для купания.

Завтра в районах Азербайджана в основном пройдет без осадков, однако вечером местами на Большом и Малом Кавказе ожидаются грозы, возможны дожди. Будет преобладать восточный ветер.

Ночью температура воздуха составит 17-22, днем 29-34 градуса тепла, в горах ночью температура воздуха составит 10-15, днем 17-22 градуса тепла.

Minval.az