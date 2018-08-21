В Баку завезли первую партию спецтехники, закупленной с целью облегчения труда хозяйственных работников, осуществляющих уборку на бакинских дорогах, и обеспечения их безопасности на рабочем месте.

Как сообщили в Исполнительной власти города Баку, 10 единиц техники немецкой марки MAN привезены в Баку и уже переданы хозяйственным объединениям.

В настоящее время продолжаются работы по закупке техники различного назначения.

Отмечается, что уборка основных магистральных дорог и проспектов станет полностью автоматизированной. Для подготовки этой программы привлечены ведущие европейские эксперты, в настоящее время обсуждаются их предложения.

Minval.az