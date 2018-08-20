Азербайджан включил депутата бундестага ФРГ от «Христианско-демократического союза» Альберта Вайлера в список нежелательных персон и отказал во въезде.

Как сообщает издание «Известия» со ссылкой на Bild, 52-летний Вайлер является представителем парламентской группы по сотрудничеству со странами Закавказья, числился в списке членов делегации германского правительства. В 2014 и 2016 годах он посещал Нагорный Карабах.

На текущей неделе ожидается визит канцлера Германии Ангелы Меркель в Грузию, Армению и Азербайджан.

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