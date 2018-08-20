Арбитражный суд Москвы дал разрешение Валерию Кубелуну, финансовому управляющему беглого российского олигарха, владельца столичного Черкизовского рынка, именуемого в народе «Черкизон», Тельмана Исмаилова описать имущество бизнесмена. Позже его планируют пустить с молотка. Таким образом, кредиторы смогут получить назад часть долга.

Пока же, по предварительным оценкам, всю недвижимость Исмаилова оценивают в 300 млн рублей. А его долг в сотню раз больше — порядка 30 млрд рублей. Сам же обанкротившийся олигарх, обвиняемый в организации заказных убийств, скрывается от российских спецслужб за рубежом и объявлен в розыск через Интерпол. Но сам своей вины не признает.

Как сообщает «Лайф», теперь у управляющего официально есть не только доступ к самой недвижимости Исмаилова, но также разрешение на ее опись и «проведение любых необходимых мероприятий».

В активе беглого бизнесмена и элитные квартиры в Москве, и земельные участки и дома в Подмосковье — в Наро-Фоминском и Одинцовском районах. Есть даже газопровод стоимостью в 35 тысяч рублей.

Minval.az