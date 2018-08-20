Начиная с завтрашнего дня в течение 3-х дней в связи с праздником Гурбан (22-23 августа) в Баку и регионах будут организованы ярмарки по продаже крупного и мелкого рогатого скота.

Об этом информирует министерство сельского хозяйства.

На ярмарки, которые пройдут при поддержке министерства, планируется вывести около 35 тысяч голов жертвенных животных. Ярмарки будут организованы в пунктах, установленных Агентством продовольственной безопасности. Ярмарки планируется провести в 32 пунктах в городе Баку, а также в Гяндже, Нефтчале, Лянкяране, Шеки, Ширване, Губе, Агдаше, Шамахы, Гейчае и Исмаиллы.

На основе рекомендации минсельхоза и Государственного таможенного комитета крупным предпринимателям 20 тысяч голов скота были привезены из соседних стран, в частности из Грузии. Целью данного шага является насыщение рынка и стабилизация цен на рынке мелкого рогатого скота.

Ярмарки будут действовать по нижеследующим адресам:

Баку

Наримановский район: улица Алияра Алиева, 26 (пункт по забою животного ОАО «Baki Taxil-2»); улица Алияра Алиева, 36а (рынок Кешля); пересечение улицы Тебриз с улицей Джейхуна Гаджибейли (автомобильная стоянка гостиницы «Карабах»).

Сураханский район: рядом с торговым центром, расположенным по левую сторону дороги Говсан-Туркан; поселок Гарачухур, Ени Гюнешли, 5-ый массив.

Бинагадинский район: поселок Расулзаде (Бинагадинское шоссе); поселок Баладжары, дорога Ходжасан-Баладжары-Бинагадинская дорога («Дёрдйол» («Dördyol»)); поселок Бинагади, массив Гюлюстан, 15-ый поворот (рядом с рынком животных); улица Джафара Хандана, 54, рядом с рестораном «Оазис» (павильон по продаже мяса).

Хатаинский район: Зыхская дорога (место под названием «Наргиля» («Nargilə») и рядом со зданием №5)

Ясамальский район: жилой массив «Ени Ясамал», улица Дадаша Буньятзаде, 7; улица Хиябани, 10с, улица Шарифзаде 196, двор дворца счастья «Идеал» («İdeal»).

Низаминский район: пересечение улиц Мехти Аббасова и Али Велиева, пересечение улиц Микаила Алиева и Рустама Рустамова.

Сабаильский район: 20-й участок (Бадамдарское шоссе): рынок Баилово, улица Гульбалы Алиева.

Хазарский район: дорога Гала-Пираллахы, позади предприятия «Ламбир» («Lambir»).

Гарадагский район: поселок Локбатан (территория ООО «Meyveli»).

Сабунчинский район: поселок Бакиханова, улица Фаталиева 72, рядом с дворцом счастья «Арзу»; поселок Сабунчу, городское шоссе шестой поворот, рядом с домом торжеств «Сабунчу»; поселок Рамана, городок Шуша, рядом с маркетом «Пятяк» («Pətək»), поселок Забрат, ООО «Azmeat»; правая сторона шоссе Забрат-Кюрдаханы; правая сторона шоссе Забрат-Кюрдаханы, рядом с маркетом «Араз»; поселок Кюрдаханы, улица Хусу Гаджиева 6; поселок Маштага, рядом с маркетом «Kanal»; поселок Бильгях, улица Азербайджан гадыны; поселок Нардаран, улица Ахундзаде 107; поселок Бакиханов, улица Халилбека Хасмамедова 24, рядом с бывшим маркетом «Сархан» («Sərhan»).

Регионы

город Гянджа: поселок «Ени Гянджа», рядом со школой №2.

Нефтчалинский район: Нефтчалинский рынок, улица Мухаммеда Асадова; поселок Хили; поселок Банкя; поселок Гасанабад.

Шамахинский район: рядом со стадионом города Шамахы.

Гекчайский район: рынок по продаже животных, действующий на территории района.

Исмаиллинский район: «Яшыл маркет» («Yaşıl market»)

город Лянкяран: на 200-м километре магистральной дороги Баку-Астара, напротив села Шилавар.

Агдашский район: село Зейнаддин, рынок скота

Губинский район: проспект Гейдара Алиева, на территории «Мясного рынка».

Ширванский район: дворы школ №18 и №16.

город Шеки: рынок по продаже животных под названием «Чолйолу» («Çölyolu»).

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