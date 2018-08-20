Структурные подразделения министерства транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана обеспечат в праздничные дни бесперебойное предоставление услуг связи, интернета, телевидения, радио и почтовой связи, сообщил Trend в понедельник источник на телекоммуникационном рынке страны.

Для обеспечения бесперебойной работы сетей связи телекоммуникационные узлы госоператоров в праздничные дни будут работать в усиленном режиме. Также предусмотрено принятие дополнительных мер для обеспечения удобства абонентов.

Все земляные и строительно-монтажные работы будут приостановлены, а региональные аварийные бригады операторов будут приведены в готовность для оперативного устранения возможных проблем.

В Азербайджане Гурбан байрамы в 2018 году будет отмечаться 22-23 августа.

Minval.az