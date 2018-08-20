Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о награждении военнослужащих Особой службы государственной охраны Азербайджанской Республики.
Согласно распоряжению, по случаю 25-летия создания Особой службы государственной охраны Азербайджанской Республики, за отличие при исполнении служебных обязанностей президент страны наградил следующих военнослужащих Службы:
орденом «За службу Отечеству» 1-й степени
Ахундова Вагифа Алибала оглу – генерал-полковника
орденом «За службу Отечеству» 2-й степени
Нагиева Сабира Наги оглу – генерал-майора
Усубова Джебраила Фрудин оглу – генерал-майора
орденом «За службу Отечеству» 3-й степени
Абдурахманова Рауфа Закир оглу – генерал-майора
Оруджева Ханбалу Тубаил оглу – генерал-майора
медалью «За Родину»
Велиева Мурсала Али оглу – генерал-лейтенанта
Керимова Джавада Мухаммед оглу – полковника
Гадирова Тарлана Азер оглу – полковника
Салманова Расима Фирудин оглу – полковника
Велимамедова Руфата Хамза оглу – полковника
Буньятова Забуллу Ханнан оглу – полковника-лейтенанта
Гасымова Яхъю Баба оглу – полковника-лейтенанта
Рагимова Вугара Гасанага оглу – полковника-лейтенанта
Юсупова Эльчина Эльдар оглу – полковника-лейтенанта
медалью «За отвагу»
Гаджиева Ниязи Ханбаба оглу – генерал-лейтенанта
Азизова Азада Гамлет оглу – полковника
Халилова Ниязи Полад оглу – полковника
Сарыева Ягуба Юнис оглу – полковника
Абдулкеримова Рагима Эльман оглу – полковника-лейтенанта
Набиева Фазахира Фаррух оглу – полковника-лейтенанта
Наджафли Полада Габиб оглу – полковника-лейтенанта
Сейфуллаева Эльшана Бахыш оглу – полковника-лейтенанта
Авезова Ровшана Магеррам оглу – майора
медалью «За военные заслуги»
Новрузова Эльмара Газанфар оглу – генерал-майора
Аббасова Акифа Гудрет оглу – полковника
Аладдинова Али Хейраддин оглу – полковника-лейтенанта
Гаджиева Али Раиб оглу – полковника-лейтенанта
Ибрагимова Аждара Ганбар оглу – полковника-лейтенанта
Мамедова Садъяра Муса оглу – полковника-лейтенанта
Шарифова Джавида Абдул оглу – полковника-лейтенанта
Ширинова Мубариза Сайяр оглу – полковника-лейтенанта
Меликли Тунзалю Исмаил гызы – полковника-лейтенанта медицинской службы
Аббасова Аббаса Тофиг оглу – майора
Азаева Эльчина Фарман оглу – майора
Алиева Анара Газанфар оглу – майора
Амирасланова Яшара Аслан оглу – капитана
Гусейнова Джамиля Аллахверен оглу – капитана
Керимова Фархада Аббас оглу – капитана
Нагиева Эмина Ейваз оглу – капитана
Вяткина Дениса Александровича – капитана
Байрамова Эльхана Ибрагим оглу – старшего лейтенанта
Байрамова Идаята Рустам оглу – старшего лейтенанта
Мамедова Сабухи Алибала оглу – старшего прапорщика
Султанову Рену Вахид гызы– старшего прапорщика
Джамалова Рамиля Алиаддин оглу – прапорщика
Гамидова Айдына Вагиф оглу – прапорщика
Мирабдуллаи Мирсахиба Мирализаман оглу – прапорщика
Юсубова Исмаила Мустафа оглу – прапорщика.