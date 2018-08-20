Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о награждении военнослужащих Особой службы государственной охраны Азербайджанской Республики.

Согласно распоряжению, по случаю 25-летия создания Особой службы государственной охраны Азербайджанской Республики, за отличие при исполнении служебных обязанностей президент страны наградил следующих военнослужащих Службы:

орденом «За службу Отечеству» 1-й степени

Ахундова Вагифа Алибала оглу – генерал-полковника

орденом «За службу Отечеству» 2-й степени

Нагиева Сабира Наги оглу – генерал-майора

Усубова Джебраила Фрудин оглу – генерал-майора

орденом «За службу Отечеству» 3-й степени

Абдурахманова Рауфа Закир оглу – генерал-майора

Оруджева Ханбалу Тубаил оглу – генерал-майора

медалью «За Родину»

Велиева Мурсала Али оглу – генерал-лейтенанта

Керимова Джавада Мухаммед оглу – полковника

Гадирова Тарлана Азер оглу – полковника

Салманова Расима Фирудин оглу – полковника

Велимамедова Руфата Хамза оглу – полковника

Буньятова Забуллу Ханнан оглу – полковника-лейтенанта

Гасымова Яхъю Баба оглу – полковника-лейтенанта

Рагимова Вугара Гасанага оглу – полковника-лейтенанта

Юсупова Эльчина Эльдар оглу – полковника-лейтенанта

медалью «За отвагу»

Гаджиева Ниязи Ханбаба оглу – генерал-лейтенанта

Азизова Азада Гамлет оглу – полковника

Халилова Ниязи Полад оглу – полковника

Сарыева Ягуба Юнис оглу – полковника

Абдулкеримова Рагима Эльман оглу – полковника-лейтенанта

Набиева Фазахира Фаррух оглу – полковника-лейтенанта

Наджафли Полада Габиб оглу – полковника-лейтенанта

Сейфуллаева Эльшана Бахыш оглу – полковника-лейтенанта

Авезова Ровшана Магеррам оглу – майора

медалью «За военные заслуги»

Новрузова Эльмара Газанфар оглу – генерал-майора

Аббасова Акифа Гудрет оглу – полковника

Аладдинова Али Хейраддин оглу – полковника-лейтенанта

Гаджиева Али Раиб оглу – полковника-лейтенанта

Ибрагимова Аждара Ганбар оглу – полковника-лейтенанта

Мамедова Садъяра Муса оглу – полковника-лейтенанта

Шарифова Джавида Абдул оглу – полковника-лейтенанта

Ширинова Мубариза Сайяр оглу – полковника-лейтенанта

Меликли Тунзалю Исмаил гызы – полковника-лейтенанта медицинской службы

Аббасова Аббаса Тофиг оглу – майора

Азаева Эльчина Фарман оглу – майора

Алиева Анара Газанфар оглу – майора

Амирасланова Яшара Аслан оглу – капитана

Гусейнова Джамиля Аллахверен оглу – капитана

Керимова Фархада Аббас оглу – капитана

Нагиева Эмина Ейваз оглу – капитана

Вяткина Дениса Александровича – капитана

Байрамова Эльхана Ибрагим оглу – старшего лейтенанта

Байрамова Идаята Рустам оглу – старшего лейтенанта

Мамедова Сабухи Алибала оглу – старшего прапорщика

Султанову Рену Вахид гызы– старшего прапорщика

Джамалова Рамиля Алиаддин оглу – прапорщика

Гамидова Айдына Вагиф оглу – прапорщика

Мирабдуллаи Мирсахиба Мирализаман оглу – прапорщика

Юсубова Исмаила Мустафа оглу – прапорщика.

Minval.az