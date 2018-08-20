Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о мерах по строительству автомобильной дороги Алят-Астара-государственная граница с Исламской Республикой Иран (143 км)-Машлыг-Муган-Союдлю-Кязымабад-Гейтепе-Привольное-Агдаш-Союгбулаг Джалилабадского района.

Согласно распоряжению, в целях строительства автомобильной дороги Алят-Астара-государственная граница с Исламской Республикой Иран (143 км)-Машлыг-Муган-Союдлю-Кязымабад-Гейтепе-Привольное-Агдаш-Союгбулаг, соединяющей 15 населенных пунктов с населением сорок две тысячи человек, из предусмотренных в распределении расходов государственных капиталовложений государственного бюджета Азербайджанской Республики на 2018 год средств на строительство и реконструкцию автомобильных дорог Государственному агентству автомобильных дорог Азербайджана выделено 13,7 млн манатов.

Министерству финансов Азербайджанской Республики поручено обеспечить финансирование в сумме, указанной в настоящем распоряжении.

Кабинету министров Азербайджанской Республики поручено решить вопросы, вытекающие из настоящего распоряжения.

Minval.az