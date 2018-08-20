По рекомендации Палаты надзора над финансовыми рынками в объявленные нерабочими дни праздника Гурбан — 22-23 августа для удобного пользования населением и многочисленными туристами банковскими услугами филиалы и отделения ряда банков перейдут на усиленный режим работы.

Как сообщает Report со ссылкой на Палату, в праздничные дни населению будут оказывать услуги 56 филиалов и отделений 22 банков, функционирующих в столице и регионах.

2 филиала и 5 отделений 6 банков в Баку будут работать в режиме 24/7.

В праздничные дни будет работать специальная мониторинговая группа, состоящая из сотрудников Палаты надзора над финансовыми рынками. По любому вопросу или проблеме можно обратиться на «горячую линию» Палаты:

Контактное лицо: Азер Гулуев

E-mail: [email protected]

Tel: (+994) 70 908 62 21

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