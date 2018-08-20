Данная тема неоднократно поднималась в местных СМИ, распространялась на форумах и в социальных сетях. Но, тем не менее, даже несмотря на негативное отношение к подобным действиям как самих граждан, так и компетентных лиц, постоянно выражающих свое недовольство в виде комментариев в СМИ, отели в Азербайджане при регистрации продолжают требовать представить свидетельство о браке.

Причем, всем давно уже понятно, что ссылка на «менталитет» и нравственность в этом случае ни что иное, как банальная попытка заработать.

В качестве примера приведем новость, опубликованную на днях в Минвале: супружескую пару не пустили в отель «Sakit Göl», расположенный в Шамахы. Сообщается, что семья столкнулась с такой проблемой на ресепшене, где сотрудники отеля отказалась размещать своих гостей в одном номере из-за того, что в паспортах супругов были различные фамилии. Ситуацию разрулила метрика ребенка, где были указаны имя и фамилия обоих родителей.

Сотрудник издания «Минвал» связался с правозащитником Эльдаром Зейналовым и задал ему вопрос: насколько законно требование штампа в паспорте, когда человек приезжает в отель с девушкой. Насколько это приемлемо?

— Эту ситуацию регулирует закон «О регистрации по месту жительства и месту пребывания» от 4 апреля 1996 г. Гостиница, санаторий, дом отдыха, пансионат, кемпинг, туристская база, больница, иное подобное учреждение, где лицо временно проживает, подпадают под понятие «Место пребывания». Согласно этому закону, «целью регистрации по месту жительства и месту пребывания является создание необходимых условий для постановки на учет проживающих в Азербайджанской Республике лиц, исполнения ими обязанностей перед другими лицами, государством и обществом, осуществления прав и свобод человека и гражданина (социальная защита, пенсионное обеспечение, призыв на воинскую службу, исполнение судебных решений и т.п.)». Особо отмечено, что регистрация по месту пребывания не носит разрешительного характера и для нее не могут быть затребованы иные документы, кроме указанных в упомянутом законе. А именно: для граждан республики — это заполняемая при регистрации заявление-анкета и удостоверение личности (статья 10 Закона), для иностранца это анкета и II часть регистрационного удостоверения, а также паспорт (статья 11). При этом паспорт и удостоверение личности нужны лишь для подтверждения анкетных данных (обычно снимается фотокопия первой страницы, и документ возвращается владельцу).

А потому требовать свидетельство о браке, сертификат о «кябине» и т.п. не предусмотренные законом документы незаконно. Оценивать семейное положение по фамилиям пары – тоже (тем более, что, если он – Ульянов, а она – Крупская, сделать это «на глазок» невозможно).

Правда, для гостиничных «ревнителей морали» есть лазейка: не отказывая в регистрации в своем отели, предоставить паре отдельные комнаты, что, естественно, прямо не запрещено законом. Но в этом случае, гости будут нести больший расход, чем при вселении в парный номер. Кроме того, совместная поездка пары может быть свадебным или семейным путешествием, и такое действие испортит от него все удовольствие.

Понятно, что в этом случае со стороны работника отеля имеет место нарушение этики и злоупотребление (желание получить с клиента больший доход при размещении в разных номерах или получение взятки за «допущение аморальности» при совместном размещении), и администрация должна это пресечь.

Согласно статье 13 Закона, «устный или письменный отказ в регистрации, требование для регистрации не предусмотренных настоящим Законом документов или волокита в регистрации могут быть обжалованы в компетентный государственный орган или в суд».

Одним словом, для вселения в отель паре необходимо лишь зарегистрироваться под своими именами, подтвердив паспортные данные. Остальное – от лукавого, и я могу лишь посоветовать позвонить на «102», предварительно предупредив о своем намерении работника отеля, чтобы дать ему шанс передумать.

Так что не стоит изливать свое возмущение на Фейсбуке и спрашивать совета. Реально – наберите 102, и проблема будет решена в считанные минуты.

Яна Мадатова

Minval.az