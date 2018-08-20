Дорожная полиция Баку вновь предупреждает водителей о недопустимости танцев и торжеств на дорогах, особенно рядом с двигающимся автомобилем.

Как сообщил заведующий отделом по связям с общественностью Управления государственной дорожной полиции Баку, полковник полиции Вагиф Асадов, в последнее время в столице некоторые участники дорожного движения пытаются сделать модными танцы на проезжей части.

«Речь идет о попытках танцевать у двигающегося на холостом ходу автомобиля, при этом снимая себя на видеокамеру. Мы ведем решительную борьбу с подобными явлениями, 12 человек, совершивших такие проступки, уже оштрафованы.

Хочу подчеркнуть, что подобное поведение водителей и пассажиров недопустимо. Эти танцы порой заканчиваются трагически, тяжелыми авариями или наездами на танцоров», — цитирует его 1news.az.

Суть челленджа, известного под названием In My Feelings Challenge, достаточно проста: нужно выйти на ходу из движущегося автомобиля и начать танцевать под одноименную композицию Drake – причем так, чтобы танец было видно из автомобиля. Как правило, развлекаются таким своеобразным способом пассажиры, причем автомобиль в режиме Drive с отпущенной педалью газа движется предельно медленно.

Minval.az