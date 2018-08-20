Сейчас в переговорном процессе по Карабаху наблюдается некоторое движение в сторону ознакомления сторон друг с другом. Об этом сказал посол России в Азербайджане Михаил Бочарников в ходе пресс-конференции в понедельник, 20 августа.

По его словам, официальная позиция России по нагорно-карабахскому вопросу хорошо известна: «Цель Москвы — оказать поддержку сторонам конфликта в достижении соглашения».

Как отметил дипломат, российская сторона подходит к этому вопросу через призму Минской группы ОБСЕ, одним из сопредседателей которой является Россия.

«Я замечаю некоторое движение общественности. Есть НПО, которые осуществляют здесь свою деятельность. Я хочу отметить, что обращения религиозных лидеров наших стран также способствовали урегулированию конфликта», — цитирует его Sputnik.

Minval.az