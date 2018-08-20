В ночном клубе İnfiniti в Наримановском районе Баку произошла драка.

Как сообщает Report, неизвестный избил туриста из Саудовской Аравии Алмуртаира Мишел Шугари 1992 г.р.

Факт расследуется 17-м отделом полиции Наримановского РУП.

Отметим, что ночной клуб «Инфинити» последние годы был хорошей темой для сотрудников СМИ, так как успел «прославиьтся» в качестве борбеля и наркопритона. После многолетней войны жителей окрестных домов с руководством клуба, заведение перенесли из исторического особняка С. Ашурбековой в Наримановский район.

Minval.az