В Баку доставлено 70 автомобилей марки Mercedes AMG, которые будут использоваться в качестве патрульных машин Дорожной полиции столицы.

В Главном управлении дорожной полиции Министерства внутренних дел подтвердили 1news.az эту информацию и отметили, что в новых автомобилях будут размещены POS-терминалы для оплаты штрафов на месте и компьютеры с электронной базой данных.

Также на них, в обтекателе с мигалками на крыше, установлены радары и камеры видеонаблюдения, информация с которых передается на монитор, находящийся в салоне.

Использовавшиеся до сих пор в качестве машин Дорожной полиции автомобили марок BMW и KIA будут переданы для несения службы в районы республики.

Стоимость нового автомобиля Mercedes AMG C43 2017 года выпуска в зависимости от комплектации составляет 60-70 тысяч долларов (102-119 тысяч манатов). Mercedes AMG C43 имеет мотор объемом 3 литра с шестью цилиндрами и мощностью в 362 лошадиные силы, оснащен 7-ступенчатой автоматической коробкой передач.

Автомобиль разгоняется до скорости 100 км в час за 4,6 секунды. Расход топлива составляет 11 литров на 100 км. Максимальная скорость ограничена конструкторами на отметке 250 километров в час.

Азербайджан стал второй страной в мире, использующей Mercedes AMG C43 в качестве автомобилей Дорожной полиции. Первыми использовать эти автомобили в качестве патрульных стали австралийские полицейские.

Minval.az