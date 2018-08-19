Как сообщает Национальный департамент гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов, 20 августа в Баку и на Абшеронском полуострове будет переменно облачно, временами пасмурно в основном без осадков.

Временами порывистый северо-западный ветер во второй половине дня сменится северо-восточным.

Температура воздуха ночью составит 21-24°, днем 25-29°.

На северных пляжах Абшерона (Сумгайыт, Новханы, Пиршаги, Нардаран, Бильгя, Загульба) будет дуть временами порывистый северо-западный ветер. Температура морской воды составит 23-24°.

На южных пляжах (Тюркян, Говсаны, Сахиль, Шихово) также будет дуть временами порывистый северо-западный ветер. Температура морской воды составит 24-25° тепла.

По причине усиления северо-западного ветра лицам, собирающимся на пляж, рекомендуется, быть бдительными.

В Нахчыванской Автономной Республике местами ожидаются грозы, временами дожди. Будет дуть временами порывистый западный ветер. Температура воздуха ночью составит 18-23°, днем 31-36° тепла.

В Верхнем Карабахе: Ханкенди, Шуше, Ходжалы, а также Ходжавендском, Губадлинском, Зангиланском, Лачинском, Кяльбаджарском и Дашкесан-Гядабейском районах местами ожидается гроза, временами дожди, которые ночью и утром местами перейдут в ливни. Вечером осадков в основном не ожидается. Местами и временами порывистый западный ветер. Температура воздуха ночью составит 8-13°, днем 18-23° тепла.

В Гяндже, Газахском, Геранбойском, Тертерском, Агдамском, Физулинском, Джебраильском районах местами ожидается гроза, временами дожди. Днем осадков в основном не ожидается. Будет дуть местами и временами усиливающийся западный ветер. Температура воздуха ночью составит 18-23°, днем 26-31° тепла.

В Балакенском, Загатальском, Гахском, Шекинском, Огузском, Габалинском, Исмаиллинском, Агсуинском, Шамахинском, Сиязаньском, Шабранском, Хызинском, Губинском, Хачмазском и Гусарском районах в некоторых местах будет гроза, временами дожди, которые ночью и утром местами перейдут в ливни. Будет дуть временами порывистый западный ветер. Температура воздуха ночью составит 13-18°, днем 23-28° тепла, в горах ночью 8-13°, днем 17-22° тепла.

В Евлахском, Гейчайском, Агдашском, Кюрдамирском, Имишлинском, Агджабединском, Бейляганском, Сабирабадском, Билясуварском, Саатлинском, Ширванском, Гаджигабульском, Сальянском, Нефтчалинском районах местами ожидается гроза, временами дожди. Будет дуть временами и местами усиливающийся западный ветер. Температура воздуха ночью 20-25°, днем 29-34° тепла.

В Масаллинском, Ярдымлинском, Лерикском, Лянкяранском, Астаринском районах временами ожидаются дожди, которые ночью и утром местами перейдут в ливни. Днем будет в основном без осадков. Будет дуть временами порывистый северо-восточный ветер. Температура воздуха ночью составит 22-25°, днем 28-33°, в горах ночью 13-18°, днем 23-28° тепла.

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