Первый вице-президент Европейско-Азербайджанского конгресса (ЕАК) Физули Мамедова написал открытое письмо вице-президентам, правлению и совету ЕАК. Minval.az ниже приводит текст письма Ф.Мамедова:

Уважаемое руководство ЕАК и члены ЕАК. Довожу до вашего сведения, что 16 июля 2018 года под руководством президента ЕАК Сахиля Гасымова несколько представителей конгресса находились с официальным визитом в Испании и провели ряд встреч с ведомствами сепаратистского региона Испании — Каталонии. Независимо от содержания встреч, данное обстоятельство является ударом национальным интересам Азербайджанского государства, которое само страдает от сепаратизма, дипломатическим отношениям Азербайджана и Испании, и в целом стратегии внешней политики Азербайджанского государства.

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев в связи с сепаратистскими действиями внутри Испанского государства , выражая официальную позицию Азербайджанского государства, сказал, «что он не только признает и уважает территориальную целостность Испанского государства, но и не поддерживает какие-либо действия сепаратистских групп против государственного строя Испании».

Уважаемые члены ЕАК!

Как вам известно именно общенациональный лидер Гейдар Алиев впервые благословил создание ЕАК. Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев направил своего помощника господина Али Гасанова, а также выразил свои поздравления и передал ценные советы участникам съезда, тем самым полностью поддерживая ЕАК .

Вышеуказанные факты ещё раз доказывают: несмотря на то, что ЕАК является независимой организацией, ответственность за ее деятельность несёт Азербаджанское государство во главе с ее президентом.

Уважаемые члены ЕАК!

Эта большая ошибка, допущенная президентом ЕАК Сахилем Гасымовым, послужила причиной утраты доверия им как председателем. Дальнейшее продолжение им деятельности в качестве президента ЕАК представляется невозможным.

Предлагаю для исправления этой ошибки ЕАК, несущей риск потерять своё доверия и в Азербайджане, и в Европе срочно созвать внеочередной съезд и избрать новое руководство и президента ЕАК.

С уважением,

Первый вице-президент ЕАК Физули Мамедов, 18/08/2018, Милан, Италия

Minval.az