В Джалилабадском районе на двух свадьбах произошла массовая драка.

Как сообщает Report, первый инцидент произошел на территории села Узунтепе.

На свадьбе в селе Узунтепе были избиты Гасанов Шамхал Ильхам оглы (1994-го г.р.) и Гасанов Адем Ильхам оглы (1997-го г.р.).

Раненые доставлены в Джалилабадскую центральную районную больницу.

Еще одна драка была зафиксирована в городе Гейтяпя Джалилабадского района. 1984-го года рождения Аллахвердиев Турал Аяр оглы получил ранение во время драки.

Пострадавшему была оказана первая медицинская помощь в больнице.

Ведется расследование.

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