Премьер-министр Армении Никол Пашинян утверждает, что не подпишет ни одного документа по Карабаху втайне от народа. Об этом он заявил в пятницу в ходе митинга на Площади Республики в Ереване, посвященного 100-дневному пребыванию его на посту главы правительства.

Он обвинил своих оппонентов в приобретении СМИ, создании фейковых аккаунтов в соцсетях и распространении слухов о том, что правительство Пашиняна пришло к власти для того, что вернуть оккупированные Арменией азербайджанские территории.

По его словам, на самом деле именно его предшественники планировали это сделать. По словам Пашиняна, у него под рукой есть все документы, которые подтверждают это. «Они путают меня с собою», — добавил он.

«Я ни одной бумаги не подпишу втайне от вас. Если будет вариант, я приду сюда, представлю вам, и вы сами решите, нам идти по этому варианту или нет», — отметил он.

«Мы готовы к мирному урегулированию. Но тот, кто пытается заподозрить меня в намерении сдать земли, не понимает, что вопрос решает не правительство, а народ», — добавил Пашинян.

Он подчеркнул, что до сих пор не вступал ни в какие переговоры по Карабаху и настаивает: переговоры с Баку должно вести руководство сепаратистского режима Карабаха.

Minval.az