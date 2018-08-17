Попытка незаконного ввоза в РФ ювелирных изделий стоимостью более 1,2 млн руб. пресечена сотрудниками Домодедовской таможни, сообщили российскому интернет-сайту mskagency.ru в пресс-службе ведомства.

«Сотрудники Домодедовской таможни изъяли ювелирные изделия на сумму более 1 млн руб. При проведении таможенного контроля в отношении пассажиров, прибывших рейсом Баку-Москва, сотрудники Домодедовской таможни остановили гражданина Азербайджана 1986 г. рождения. Мужчина проследовал через «зеленый» коридор, тем самым заявив об отсутствии у него товаров, подлежащих таможенному декларированию», — говорится в сообщении.

Уточняется, что в ходе досмотра ручной клади пассажира сотрудники таможни обнаружили пять ювелирных изделий (четыре кольца и пару серег), которые были упакованы в фирменные деревянные коробки коричневого цвета с маркировкой Royam Jewellery.

«Пассажир заявил, что украшения общей стоимостью 8 тыс. долл., он привез в подарок. Чеков и документов, подтверждающих стоимость, нет. С таможенными правилами он не знаком. По результатам таможенной экспертизы было установлено, что ювелирные изделия выполнены из золота 750 пробы со вставками из бриллиантов. Стоимость украшений составила более 1,2 млн руб.», — пояснили в пресс-службе.

В таможне напомнили, что согласно законодательству ЕАЭС беспошлинно можно ввозить товары для личного пользования, стоимость которых не превышает 10 тыс. евро. При ввозе товаров для личного пользования, стоимость которых превышает эту сумму, необходимо заполнить декларацию и уплатить таможенную пошлину.

«В отношении гражданина Азербайджана возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 1 ст. 16.2 КоАП РФ («Недекларирование либо недостоверное декларирование товаров»). Максимальное наказание за данное правонарушение — наложение штрафа до двукратного размера стоимости товара с его конфискацией», — добавили в пресс-службе.

Minval.az