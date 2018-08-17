Азербайджанская полиция в дни Гурбан байрамы перейдут на усиленный режим работы, говорится в пятницу в сообщении МВД.

Согласно сообщению, министр внутренних дел генерал-полковник Рамиль Усубов подписал соответствующий приказ с целью более надежной охраны общественного порядка, правопорядка в дни праздника Гурбан.

Согласно приказу, с 22 по 24 августа в общественных местах и на улицах увеличится плотность патрульных нарядов, будет усилен режим охраны, а также охрана дипломатических представительств зарубежных стран.

В связи с праздником Гурбан в Азербайджане 22 и 23 августа объявлены нерабочими днями.

Minval.az