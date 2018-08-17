Президент Азербайджана Ильхам Алиев распорядился о выделении Госагентству Азербайджанские автомобильные дороги из госбюджета 9,1 млн манатов на строительство автодороги в Ленкоранском районе.

Автодорога Хиркан-Даштюрк-Билясар соединит 7 населенных пунктов, в которых проживают 7 тыс. человек.

Средства на строительство автодороги будут выделены в рамках государственных капвложений, предусмотренных в госбюджете на 2018 год.

Соответствующие распоряжения И.Алиева опубликовано в пятницу на сайте главы государства.

Minval.az