Республиканская комиссия министерства сельского хозяйства Азербайджана приняла решение о выделении 247625 производителям сельхозпродукции субсидий на сумму более 57,5 миллиона манатов, говорится в сообщении министерства, распространенном в пятницу.

Это решение было принято на очередном заседании комиссии под руководством ее председателя — замминистра сельского хозяйства Ильхама Гулиева.

Субсидии были выделены производителям пшеницы и риса, а также на использование топлива и моторных масел в возделывании посевных площадей и многолетних посевов.

Соответствующие документы для выплаты средств производителям были направлены в министерство финансов Азербайджана, ОАО Kapital Bank и в соответствующие государственный центры аграрного развития.

Таким образом, республиканская комиссия в целом в 2018 году выделила 391927 производителям субсидии на сумму более 83,9 миллиона манатов.

Minval.az