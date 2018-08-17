Состоялась церемония, посвященная 76-летию выдающегося азербайджанского певца, композитора, народного артиста СССР, удостоенного орденов «Шохрат» и «Истиглал» Муслима Магомаева.
Как сообщает Report, на мероприятии в I Аллее почетного захоронения присутствовали первый заместитель министра культуры Вагиф Алиев, супруга Муслима Магомаева Тамара Синявская, посол России в Азербайджане Михаил Бочарников, директор Азербайджанского национального драматического театра Азерпаша Немятов, народный артист Эльдар Гулиев и ряд деятелей искусств.
Отметим, что Муслим Магомаев родился в Баку 17 августа 1942 года.
Певец скончался 25 октября 2008 года на 67-м году жизни. Он похоронен в Аллее почетного захоронения в Баку.