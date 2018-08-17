В Азербайджане арестованы еще два человека – Айдын Гурбанов и Пярвиз Байрамов по уголовным делам в связи с покушением на главу Исполнительной власти города Гянджа и организации беспорядков в городе 10 июля, отмечается в совместном заявлении Генпрокуратуры, МВД и Службы госбезопасности.

В заявлении отмечается, что по адресу, где зарегистрированы А.Гурбанов и П.Байрамов были проведены обыски с целью обнаружения оружия и боеприпасов.

В результате обысков были обнаружены автомат «Калашникова» и 56 патронов, пистолет марки «Марголин» и 47 патронов к нему, более 400 патронов к автомату и пистолету, 36 компакт дисков радикального религиозного содержания и пропаганды фашизма.

«На основании выявленных фактов А.Гурбанов и П.Байрамов были задержаны в качестве подозреваемых по статье 228.3 УК Азербайджана, в отношении них применена мера пресечения арест», — отмечается в сообщении.

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