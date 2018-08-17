ЗАО «SOCAR Petroleum» («дочка» компании SOCAR/ГНКАР) в пятницу ввела в эксплуатацию вторую CNG- заправочную станцию в Баку, сообщает «Интерфакс-Азербайджан».

«Вторая станция по заправке сжатым газом (CNG) введена в строй в поселке Бадамдар, вблизи нового авторынка. Тем самым, общее число автозаправочных станций под брендом «SOCAR» в Азербайджане достигло 27», -отмечается в информации.

На станции установлено 5 топливно-раздаточных колонок последней модели, произведенных в Японии, из которых двумя осуществляется реализация CNG. На АЗС помимо сжатого газа, также реализуется автомобильный бензин марок АИ-92, АИ -98Super (Euro-5), АИ-95 Premium и дизельное топливо.

На АЗС работает 30 человек.

Глава SOCAR Ровнаг Абдуллаев, выступая на церемонии открытия станции, отметил, что в настоящее время в мире растет спрос на CNG, считающийся более эффективным альтернативным видом моторного топлива и более эффективным с экологической точки зрения.

Как сообщалось ранее, по расчетам специалистов «SOCAR Petroleum», использование CNG позволит автовладельцу сэкономить 600 манатов на расходе топлива на каждые 10 тыс. км.

SOCAR Petroleum учреждена в январе 2008 года и занимается розничной торговлей нефтепродуктов, расширяя сеть АЗС под брендом «SOCAR». Первые АЗС в Азербайджане компания открыла в мае 2010 года.

Minval.az