После наблюдавшейся на территории республики в последние несколько дней нестабильной и дождливой погоды, в некоторых регионах республики возникли новые и активизировались старые оползневые зоны.

Как сообщил Report начальник экспедиции геологического планирования Национальной геолого-разведывательной службы министерства экологии и природных ресурсов Азиз Гаралов, самая опасная оползневая зона на Абшероне находится в Зыхе. В настоящее время в этой зоне наблюдается оползневая активность: «В пятиэтажном здании в Зыхе образовались трещины».

По его словам, активность зафиксирована и в поселках Нубар, Масазыр (близ озера Зели) Абшеронского района. Оползень произошел и на 156-м км Агсуинского перевала. Активность зафиксирована между 106 и 111 км дороги Баку-Шемаха. Оползневые процессы, по словам А.Гаралова, произошли и на отрезке между 37-40 км дороги Лянкяран-Лерик.

Minval.az