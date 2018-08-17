Импорт кондиционеров в Азербайджан в I-ом полугодии 2018 года увеличился по сравнению с аналогичным периодом 2017 года на 20,4% — до 72,805 тыс. единиц, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в Госкомитете по статистике.

«Общая стоимость импортированных в республику в отчетном периоде кондиционеров оценивается в $17 млн 728 тыс. (рост на 35,2% по сравнению с январем-июнем 2017 года)», — отметили в ведомстве.

За отчетный период в Азербайджан также импортировано 198,1 тыс. единиц вычислительных машин, блоков и установок (рост на 8,2%) на сумму $29 млн 618 тыс. (спад на 14,2%).

Кроме этого, за отчетный период на 46,4% — до 85,929 тыс. единиц увеличился импорт в Азербайджан стиральных машин, общая стоимость которых оценивается в $15 млн 135 тыс. (рост на 49,2%).

Minval.az