«Яшыл базар», или зеленый рынок в Баку — самый вкусный, яркий и разнообразный из столичных рынков. Настоящее раздолье для гурманов: здесь есть все, что вам нужно, и даже намного больше.

… Цвета, вкусы и запахи: сюда, на зеленый базар в Баку, каждый день привозят лучшие продукты и специи из разных регионов Азербайджана.

Вкусные, экзотичные, полезные, а порой еще и и дорогие. В ассортименте — белужья икра, деликатес Каспийского моря, который заслужено весьма не дешев. На рынках Баку вы можете найти икру разных сортов и ценовых категорий, рассказывает корреспондент Euronews Сергио Контонио.

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