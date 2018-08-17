В Баку появился «автобусный маньяк», который в нетрезвом состоянии угрожает смертью пассажирам.

Как сообщили в компании Xaliq Faiqoğlu, в последние дни мужчина средних лет создает серьезные проблемы общественному транспорту на проспекте Хатаи в Наримановском районе Баку.

В частности, на конечной остановке маршрута №199 около Yaşıl bazar этот мужчина в разное время суток, находясь в состоянии алкогольного опьянения, совершает неадекватные поступки, выходя на дорогу, преграждает путь автобусам, мешая движению.

Также мужчина, которого, по словам местных жителй, зовут Наби, угрожает водителям автобусов и пассажирам убийством, не позволяет автобусам останавливать на остановках, вынуждает пассажиров покидать салон автобуса, оскорбляет людей.

В соответствующие органы уже направлено обращение с просьбой принять меры в отношении мужчины.

Minval.az