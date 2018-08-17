Участие Азербайджана с оккупирующей его территорию Арменией в одной военной организации ОДКБ невозможно. Bопрос о присоединении Азербайджана может быть рассмотрен после освобождения оккупированных территорий и урегулирования Карабахского конфликта.

Такое мнение высказал экс-министр иностранных дел Азербайджана Тофиг Зульфугаров в интервью агентству «Туран», комментируя звучащие в последнее время в СМИ высказывания о том, что Азербайджан может рассмотреть вопрос об участии в ОДКБ.

Однако Зульфугаров считает такие предложения далекими от реальности. Причина тому — позиция России по армяно-азербайджанскому конфликту.

По его словам, позиция Россия, точнее ее некоторых кругов приводит к тому, что конфликт не урегулируется.

Зонт безопасности России позволяет Армении выступать на переговорах с радикальной позиции и это не позволяет достичь прогресса на переговорах.

Таким образом, по его мнению,невозможно участие Азербайджана с государством-агрессором в одной военной организации.

Если же речь идет о более тесном сотрудничестве между Азербайджаном и Россией в области безопасности и обороны, то Москва должна кардинально поменять свою позицию и открыто заявить об этом.

Членство Азербайджана в ОДКБ невозможно, убежден он, однако возможно сотрудничество, и в особенности в сферах, отвечающих интересам Азербайджана.

Баку имеет военное сотрудничество на двустороннем уровне с РФ, а также с другими членами ОДКБ — Казахстаном, Белоруссией. Что касается полноправного вступления Азербайджана в ОДКБ, то, по мнению Зульфугарова, этот вопрос может быть рассмотрен только после освобождения оккупированных территорий Азербайджана и урегулирования армяно-азербайджанского конфликта.

По словам Зульфугарова, заявления о возможности вступления Азербайджана в ОДКБ представляют точку зрения определенного политического спектра страны.

Польза таких заявлений в том, что они словно являются месседжем: если по отношению к Азербайджану будут позитивные действия, то Баку может пойти на встречные шаги, сказал Зульфугаров.

Minval.az