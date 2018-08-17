Военная прокуратура Азербайджана арестовала 3 военнослужащих по факту самоубийства солдата в одной из воинских частей, отмечается в сообщении прокуратуры.

«8 августа в одной из воинских частей Минобороны Азербайджана военнослужащий Фахмин Абилов совершил самоубийство. По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье 125 УК, проведена экспертиза тела, другие следственные мероприятия», — отмечается в сообщении прокуратуры.

В ходе первичных следственных мероприятий было установлено, что военнослужащий Ф.Абилов в период военной службы неоднократно подвергался насилию и другим незаконным действиям со стороны прапорщика Эльмира Халилова, солдат Санана Танрывердиева и Рашада Аразова.

«Было установлено, что С.Танрывердиев 8 августа в 11.45 раньше времени покинул пост и оставил бесконтрольным свой автомат. Этим воспользовался Ф.Абилов, который застрелился из этого оружия», — подчеркивает прокуратура.

Военная прокуратура сочла достаточными доказательства вины трех военнослужащих, которые привлечены в качестве подозреваемых и в отношении которых применена мера пресечения арест.

В отношении Э.Халилова, С.Танрывердиева и Р.Аразова возбуждены уголовные дела по статьям 230, 332.2.1, 332.2.3, 341.3, 331.2, 341.2.3 УК Азербайджана.

Minval.az